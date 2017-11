Leicester City incasseert zesde doelpunt uit hoekschop en morst in Londen

De degradatiekraker in de Premier League tussen West Ham United en Leicester City heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. West Ham kwam op eigen veld al vroeg op achterstand, maar stelde dankzij een kopbal van Cheikhou Kouyaté uiteindelijk toch een punt veilig: 1-1. The Hammers nemen nog wel altijd een achttiende plaats in op de ranglijst en slaagden er dus niet in hun achterstand van vier punten op Leicester City te verkleinen.

David Moyes beleefde vorig seizoen op bezoek bij Watford een ongelukkig debuut als manager van West Ham (2-0 nederlaag) en de Schot keek tegen Leicester City ook al binnen acht minuten tegen een achterstand aan. Jamie Vardy kon na een pass van Wilfred Ndidi over de linkerflank aan de wandel met de bal, waarna de spits met een voorzet Marc Albrighton wist te bereiken. Laatstgenoemde liet Joe Hart vervolgens kansloos met een tegendraadse doelpoging.

Leicester City bleef daarna betrekkelijk eenvoudig op de been en hielp via Vardy zelfs nog een goede mogelijkheid op de 0-2 om zeep. Toch slaagde West Ham er op slag van rust in de score gelijk te trekken. Na een hoekschop van Manuel Lanzini kopte Kouyaté het leder voorbij Kasper Schmeichel. Het was voor the Foxes alweer het zesde tegendoelpunt dit seizoen uit een corner. In de tweede helft gebeurde er weinig meer voor beide doelen. Het spel lag regelmatig stil, wat leidde tot zes minuten blessuretijd. Daarin bezorgde André Ayew de thuisploeg bijna nog de zege, maar zijn omhaal vloog net over het doel van Schmeichel.