Bijen raakt schoen kwijt: ‘Die vent vindt het dan leuk, snap ik wel’

Peet Bijen raakte vrijdagavond even zijn schoen kwijt. AZ-keeper Marco Bizot gooide de schoen van de FC Twente-verdediger achter de boarding, waarna een fan ermee vandoor ging. Pas na een minuut kreeg Bijen zijn schoen terug en hij kan er na afloop niet echt om lachen.

"Oh, die vent pakt hem en gaat ermee vandoor", vertelt Bijen als hij de beelden getoond krijgt bij FOX Sports. "Er ging iemand op m'n hak staan. Hij (Bizot, red.) gooide hem achter de boarding. Die vent vindt het dan leuk. Ik begrijp het wel want het zijn mooie schoenen. Dan sta je daar voor jan lul. Dat is een beetje jammer."

Twente verloor de wedstrijd met 2-0 en blijft nog puntloos onder de nieuwe trainer Gertjan Verbeek. "Een overwinning volgende week zou leuk zijn", beaamt Bijen. Dat wordt een zware opdracht, want de nummer zestien van de Eredivisie neemt het in eigen huis op tegen Ajax. Twente verloor de laatste vier duels in de competitie.