Monsterscore voor Jong PSV; Fortuna profiteert van nederlaag Jong Ajax

Jong PSV heeft vrijdagavond een monsterscore neergezet in de Jupiler League. De Eindhovense beloften hadden op eigen veld geen kind aan Almere City, dat een groot gedeelte van de wedstrijd met een man minder speelde. Fortuna Sittard won gelijktijdig van Go Ahead Eagles en komt daarmee in punten gelijk met nummer twee Jong Ajax, dat zelf verloor van NEC.

Jong PSV – Telstar 6-0

Telstar stond voorafgaand aan het duel op een verdienstelijke vierde plaats, maar de ploeg uit Velsen-Zuid werd volledig onder de voet gelopen door de beloften van PSV. Albert Gudmundsson opende na een klein kwartier de score met een intikker na goed voorbereidend werk van Sam Lammers, waarna Matthias Verreth niet veel later met een verwoestende uithaal de voordelige marge verdubbelde voor de Eindhovenaren. Donyell Malen tekende vervolgens nog binnen het half uur vanaf de strafschopstip voor de 3-0 na een overtreding van Rodny Lopes Cabral, die bovendien kon inrukken met een directe rode kaart. Telstar diende daarna als kanonnenvoer: dankzij doelpunten van opnieuw Malen (schot in de korte hoek), Dante Rigo (vrije trap) en Nikolai Laursen (individuele actie) liep PSV uiteindelijk uit naar een monsterscore.

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 2-1

Dit seizoen is Fortuna een van de best presterende ploegen voor eigen publiek, maar toch leek het halverwege de eerste helft mis te gaan tegen Go Ahead. Sam Hendriks nam knap aan na een voorzet van Joey Groenbast, kapte zijn bewaker uit in het strafschopgebied en rondde af. In de slotfase van de eerste helft kreeg Fortuna grote kansen op de gelijkmaker, maar die werden niet benut. Er ontstonden na rust kansen voor Fortuna om langszij te komen. Verreweg de grootste was voor Jorrit Smeets, die faalde vanaf de strafschopstip nadat André Vidigal tegen Rick Ketting was opgelopen. Fortuna wist de wedstrijd toch nog helemaal om te draaien, door twee kopballen van Wessel Dammers.

De Graafschap – FC Eindhoven 4-0

NEC maakte vorige week een einde aan de ongeslagen reeks van acht wedstrijden van De Graafschap, maar De Superboeren bewezen op eigen veld tegen Eindhoven dat die nederlaag een incident was. Het elftal van Henk de Jong was de bovenliggende partij in de eerste helft en kwam na ruim een half uur op voorsprong, dankzij een benutte vrije trap van Daryl van Mieghem. Sven Nieuwpoort tekende vervolgens vlak na onderbreking met het hoofd voor de 2-0 uit een hoekschop, waarna Anthony van den Hurk de zege voor De Graafschap vanaf de strafschopstip definitief veiligstelde. De spits had de penalty zelf verdiend na een overtreding van Hervé Matthys, die tevens een directe rode kaart ontving. Tim Receveur bepaalde de eindstand.

MVV Maastricht – Helmond Sport 3-1

De bezoekers begonnen zeer slordig aan de ontmoeting in De Geusselt. Jonathan Okita werd in de vierde minuut over het hoofd gezien door de defensie van Helmond Sport, waarna de spits met een dropkick de openingstreffer verzorgde. MVV beleefde zo een droomstart, maar kwam halverwege de eerste helft goed weg na een fout van Michael Verrips. Joeri Schroijen schoot zijn keeper echter te hulp op de doellijn en voorkwam met een uiterste krachtsinspanning de gelijkmaker. MVV ging dankzij een doelpunt van Koen Kostons rusten met een 2-0 voorsprong, maar Arne Naudts bracht de spanning tien minuten voor tijd toch nog terug in de wedstrijd. MVV hield het hoofd echter koel en maakte in de absolute slotfase aan alle onzekerheid een eind via Dean Koolhof.

Cambuur SC – FC Den Bosch 2-2

De Friezen schoten furieus uit de startblokken voor eigen publiek en hadden dan ook al snel een voorsprong te pakken. Martijn Barto werd na zes minuten voetballen achter de laatste linie van de bezoekers weggestoken door Justin Mathieu, waarna de spits niet zelfzuchtig was en Kevin van Kippersluis een niet te missen kans bood: 1-0. Den Bosch had het daarna lastig, maar slaagde er vlak voor rust toch in de score te nivelleren. Muhammed Mert kon ongestoord het strafschopgebied van de thuisploeg bestormen, waarna hij Erik Cummins het nakijken gaf met een schot van een meter of twintig. Sven Blummel kreeg vervolgens de kans om Den Bosch al vroeg in de tweede helft aan de leiding te brengen, maar hij schoot van dichtbij voorlangs. Die mogelijkheid schudde Cambuur in elk geval wel wakker, want Matthew Steenvoorden bezorgde de ploeg uit een vrije trap van Van Kippersluis niet veel later een nieuwe voorsprong. Voldoende voor de zege was het echter niet, omdat Robbert Schilder de bal elf minuten voor tijd in eigen doel werkte.

Jong FC Utrecht – Almere City 2-4

Het venijn zat hem in de eerste helft in het laatste kwartier. Nadat Sylla Sow de beloften van Utrecht op voorsprong had gebracht na een voorzet vanaf de linkerflank van Shayne Pattynama, zorgde Arsenio Valpoort op slag van rust met een schot in de korte hoek voor een 1-1 tussenstand. Utrecht begon vervolgens uitstekend aan het tweede bedrijf. Sow bracht het leder met een voorzet in het strafschopgebied van Almere, waar Nick Venema klaarstond om met een volley af te werken. De bezoekers rechtten echter de rug en pakten door doelpunten van Ezra Walian, Valpoort en Sherjill MacDonald toch nog drie punten.

FC Dordrecht - Jong AZ 3-2

Dordt kon vorige week na vier wedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten bijschrijven. Jong AZ hield aanvankelijk moeiteloos stand aan de Krommedijk, maar zocht de kleedkamers door een fraaie vrije trap van Andreas Calcan halverwege toch op met een achterstand. In de tweede helft tapten de Alkmaarse beloften echter uit een ander vaatje en dat leverde de ploeg uiteindelijk zelfs een voorsprong op. Tijjani Reijnders nam eerst de gelijkmaker voor zijn rekening na een rommelige situatie in het strafschopgebied van de thuisploeg, waarna Mees Hoedemakers met een schot in de bovenhoek voor de 1-2 tekende. Dordrecht toonde echter karakter en hield de drie punten dankzij treffers in het laatste kwartier van Mailson Lima Duarte Lopes en Denis Mahmudov toch nog in eigen huis.

FC Volendam - FC Emmen 2-3

Cas Peters opende vanaf elf meter de score voor Emmen op bezoek bij de nummer laatst. De aanvaller ontfermde zich met succes over een strafschop na een overtreding van Rodney Antwi. Het duurde niet lang voordat Volendam terugkeerde in de wedstrijd, want Anwti en Enzo Stroo stelden Nick Doodeman in staat om de stand gelijk te trekken. Ook in de tweede helft kwamen beide teams tot scoren. Stroo peerde namens Volendam de 2-1 achter Dennis Telgenkamp, maar het duel eindigde in een gelijkspel door een mooie vrije trap van Jeroen Veldmate. Het leek dan ook gelijk te worden, maar kort voor tijd bepaalde Peters anders: 2-3.

RKC Waalwijk - FC Oss 2-1

In een weinig hoogstaande openingsfase had RKC de overhand, maar Oss kwam steeds beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na zestien minuten in het openingsdoelpunt van Fatih Kamaci. De middenvelder kreeg een perfecte voorzet van Dean van der Sluys en schatte die op waarde in: 0-1. Omdat Richard van der Venne vanaf twintig meter op de paal schoot, bleef het voor rust bij 0-1. Na rust herpakte RKC zich en kantelde het de wedstrijd door treffers van Hans Mulder en Serginho Greene.