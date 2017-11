Bijzondere vrije trap Spitse vormt hoogtepunt bij ruime zege Leeuwinnen

Het Nederlands vrouwenelftal heeft ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd tot een goed einde gebracht. In en tegen Slowakije was de ploeg van Sarina Wiegman veel te sterk: 0-5. Vivanne Miedema scoorde tweemaal; Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt maakten de overige doelpunten voor de regerend Europees kampioen.

In de slotfase van de eerste helft trok Oranje de wedstrijd echt naar zich toe. In rap tempo werd de 0-1 voorsprong uitgebouwd naar 0-3, door treffers van Spitse en Miedema. Eerstgenoemde verraste de Sloveense doelvrouw door vanuit een vrije trap van grote afstand raak te schieten; Miedema rondde af na een hoekschop. De score was in de openingsfase al geopend door Van der Gragt met een kopbal. Het was een verdiende voorsprong, want Oranje begon fel en kreeg ook na het openingsdoelpunt kansen.

Miedema en Lieke Martens hadden geen geluk in de afronding, voordat de 0-2 dus alsnog viel. Direct na de pauze sloeg Oranje opnieuw toe: Miedema tikte binnen na een voorzet van Shanice van de Sanden. Het team van Wiegman leek van zins om de score verder op te voeren, maar dat gebeurde pas in de blessuretijd. Eerdere kansen waren er wel: Anouk Dekker schoot net naast, Jill Roord zag haar schot bijna door de handen van de Slowaakse keepster gaan en een schot van Spitse werd gepareerd. Vlak voor het laatste fluitsignaal was het echter Van der Gragt die de eindstand bepaalde.