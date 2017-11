‘Ik ben uitgekotst bij Feyenoord in mijn eerste jaar’

In Rotterdam werd vrijdagmiddag de biografie 'Einde aan de bullshit' gepresenteerd waarin Ruben Schaken zijn levensverhaal vertelt. In het boek dat geschreven is door auteur Peter van Drunen wordt de loopbaan van de rappe buitenspeler beschreven die pas op 27-jarige leeftijd in de Eredivisie terechtkwam. Schaken haalde desalniettemin het eerste van Feyenoord en het Nederlands elftal, maar deze roem kwam niet zonder verleidingen. Voetbalzone sprak met Schaken, de auteur en vrienden Lex Immers en Tom Beugelsdijk op de boekpresentatie en vroeg hen naar het boek.