‘Ik hoor dat mijn naam in verband wordt gebracht met mooie clubs’

FC Groningen moet vrezen voor het vertrek van Sergio Padt. In gesprek met het Dagblad van het Noorden geeft de sluitpost van de Groningers toe dat er interesse is van diverse clubs. “Je weet het nooit in het voetbal, het kan zelfs deze winter al gebeuren”, stelt Padt, die afgelopen jaar ook deel uitmaakte van de selectie van Oranje.

“Ik hoor dat mijn naam wel eens in verband wordt gebracht met mooie clubs, onder andere de top van Nederland. Dat streelt me uiteraard. Financieel kan het FC Groningen ook goed van pas komen. We zien het wel. Ik heb er geen invloed op, behalve alles er uit blijven halen op het veld. Om te beginnen tegen Feyenoord”, vertelt de doelman, wiens contract bij FC Groningen nog tot medio 2019 loopt.

Padt werd geboren in Amsterdam en doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar is desondanks niet exta gemotiveerd tegen Feyenoord. “Dat komt denk ik ook omdat ik bij Ajax op een manier ben weggegaan waar ik mijn twijfels over heb. Ik was toen keeper van Jong Oranje, de beste van mijn lichting samen met Tim Krul, maar Ajax besloot toch een andere doelman te halen”, zegt Padt, die dat als een enorme teleurstelling ervaarde.

“Want ik droomde maar van één ding: debuteren in Ajax 1. Ik heb toen een tijd heel weinig met Ajax gehad”, verklaart de sluitpost. “Inmiddels maakt het me niet meer uit wie er kampioen wordt. Met FC Groningen willen we gewoon van iedereen winnen.”