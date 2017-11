‘Ajax is mijn moeder, gewoon mijn moeder, daar ben ik gevormd als speler’

Als profvoetballer speelde Stefano Seedorf voor Ajax, NAC Breda en FC Groningen, voordat hij naar het buitenland vertrok. Na avonturen in Cyprus, Griekenland, Italië en Brazilië keerde hij in 2014 terug in Nederland, waar hij tegenwoordig als fitnesstrainer werkt. De neef van Clarence Seedorf zegt over het algemeen wel nadeel te hebben ondervonden van zijn achternaam.

“Je hebt in de voetbalwereld helaas met ontzettend bekrompen mensen te maken. Ik ben een heel ander mens dan Clarence, met andere kwaliteiten. Als je dan hetzelfde verwacht van mij als van Clarence, is dat niet eerlijk”, zegt Seedorf in gesprek met VICE Sports. Hij zegt dat hij vooral met die verwachtingen te maken had in het buitenland. “Ik werd altijd aangekondigd als het neefje van, met daarbij ook die onterechte verwachtingen. Zie daar maar eens tegenop te boksen.”

“Ajax is mijn moeder. Gewoon mijn moeder. Daar ben ik gevormd als speler. En NAC is mijn eerste liefde. Daar ging ik voor het eerst echt Eredivisie spelen”, zegt Seedorf, die bij de Amsterdammers opgeleid wordt. Doordat hij weinig perspectief op een basisplaats had, werd hij een seizoen verhuurd aan NAC Breda. Nadat hij terugkeerde van die verhuurperiode, raadde Louis van Gaal hem aan om te vertrekken.

Seedorf kan het gesprek met Van Gaal zich nog goed herinneren. "Ik had mijn gesponsorde petje van Nike op. Van Gaal zei: Als jij bij iemand op bezoek gaat, hou je dan ook je petje op? Ik zei van niet. Nou, wil je hem dan even af doen?, zei de grote Van Gaal, dus ik deed snel mijn petje af. Hij zei daarna dat hij me een goede speler vond, voor de subtop”, vertelt de oud-middenvelder. “Pas een tijdje later besefte ik wat Van Gaal bedoelde. Hij heeft me op mijn zwakte en kracht gewezen en dat heb ik altijd bij me gedragen.”