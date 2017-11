Keizer heeft opdracht voor backs: ‘Daar zijn we veel mee bezig’

Na de 0-8 overwinning op bezoek bij NAC Breda was het voor Ajax een behoorlijke tegenvaller toen het PSV vlak voor tijd 0-1 zag maken op bezoek bij PEC Zwolle. Het gat tussen de twee titelconcurrenten blijft daardoor acht punten. Aanvoerder Joël Veltman benadrukt dat de voorsprong van de koploper van de Eredivisie hoe dan ook niet verder mag oplopen.

Veltman vindt het gat met PSV veel te groot. “Daarom weten we wat ons te doen staat”, zegt de rechtsback in gesprek met Voetbal International. “We kunnen onszelf geen misstap meer permitteren en moeten hopen dat PSV steekjes laat vallen. Dat had bij hen in de laatste twee duels zomaar kunnen gebeuren. Een gat van vier punten geeft al een heel ander gevoel.”

Zondag krijgt Ajax bezoek van Roda JC, de hekkensluiter van de Eredivisie. Na de ruime zege op NAC moet ook het duel met de Kerkradenaren geen probleem zijn voor de Amsterdammers. “Ik snap dat mensen denken: never change a winning team. Maar we hebben gewoon een brede selectie met veel goede spelers. Wel is het natuurlijk zo dat automatismen bij een vast team wenselijk zijn.”

Veltman is tevreden over zijn eigen rol en hoopt ook aanvallend zijn steentje te kunnen bijdragen. “De trainer verlangt aanvallende acties van de backs. Met David Neres als rechtsbuiten die naar binnen trekt is dat ook belangrijk voor ons spel. Dan moet ik op de juiste momenten bijsluiten en om hem heen komen. Daar zijn we veel mee bezig, ook met hulp van beelden, en gaat voor mijn gevoel steeds beter.”