‘Dat is een kwaliteit van PSV, alleen wordt dat hier niet altijd gewaardeerd'

Excelsior presteert dit seizoen uitstekend in de Eredivisie en staat voorlopig op de tiende plaats. Komende zondag ontvangen de Rotterdammers PSV in Kralingen en de Eindhovenaren draaien dit seizoen uitstekend. “PSV is momenteel de te kloppen ploeg in”, zegt Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag in gesprek met Voetbal International.

“Het mag dan allemaal niet spectaculair genoemd worden, ze winnen hun wedstrijden en hebben veel kwaliteit in de ploeg. Het is een beetje on-Nederlands wat ze doen, maar wel effectief”, stelt de oefenmeester van de Rotterdammers, die wel een parallel ziet met zijn eigen ploeg. “Dat zit hem in het woord counter. Onze veldbezetting is ook gewoon 4-3-3, maar we speculeren vaak op omschakelmomenten.”

“PSV maakt liever niet het spel, terwijl wij dat graag aan een op papier betere tegenstander laten. Het is een kwestie van geduldig zijn. Als je lang in de wedstrijd kunt blijven, kun je hoop krijgen op een punt of meer”, vervolgt Van der Gaag, die constateert dat PSV soms het initiatief aan de tegenstander wil laten. “Dat is de valkuil. Als je denkt dat er wat te halen valt, neem je net iets meer risico’s dan je eigenlijk misschien moet nemen en dan slaan ze toe. Dat is absoluut een kwaliteit. Alleen wordt dat in Nederland niet altijd gewaardeerd.”

Phillip Cocu weet dat het beter moet dan in de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 overwinning). “Er kan altijd iets misgaan en juist daarop moeten wel heel scherp zijn. Daarnaast moeten we beseffen we dat we tegen PEC Zwolle een heel matige wedstrijd hebben gespeeld. De beleving en strijd was goed, maar aan de bal moet het beter om van Excelsior te winnen”, zegt Cocu op de officiële website van PSV. De oefenmeester kan zondag weer beschikken over Santiago Arias.