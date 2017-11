Van Bronckhorst twijfelt niet: ‘Jones blijft eerste doelman’

Er is de afgelopen weken veel kritiek te horen op Brad Jones, die dit seizoen aanmerkelijk minder presteert dan vorig seizoen. Geregeld wordt er geopperd om Kenneth Vermeer de voorkeur te geven boven de Australiër, maar Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is voorlopig niet van plan te gaan wisselen. Jones zal in ieder geval tot de winterstop de voorkeur krijgen van Van Bronckhorst.

“Hij is een prof, is bezig om zich te verbeteren. Een keeper is onderdeel van het team. Bij een aantal tegengoals was de samenwerking met de verdediging en de discipline een groter probleem. Jones blijft de eerste doelman”, wordt Van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie geciteerd door Omnisport. Nicolai Jörgensen, Bart Nieuwkoop en Jeremiah St. Juste kunnen zaterdagavond starten, als Feyenoord het opneemt tegen FC Groningen in de Euroborg.

“De compacte strijdwijze tegen Manchester City is ook toepasbaar in de Eredivisie. Zeker als we het uitvoeren zoals wij dat dinsdag deden. Wij knokken om het gevoel en de resultaten van vorig jaar weer terug te krijgen. Die wisselwerking tussen team en staf is er nog steeds”, vervolgt de oefenmeester van de Rotterdammers zijn verhaal. “Ik wil de rust bewaren, niet rigoureus ingrijpen. Het verschil tussen drie punten of één punt is zo klein geweest. We hebben nog geen wedstrijd dit seizoen meer gekregen dan we hadden verdiend.”

Van Bronckhorst werd afgelopen week door Arsène Wenger aangewezen als zijn mogelijke opvolger bij Arsenal. “De woorden van Wenger vleien mij. Maar ik richt mij nu op Feyenoord, ben blij om hier te werken, ook in deze fase dat het minder gaat”, zegt Van Bronckhorst daarover. Het is volgens hem niet makkelijk om na een succesjaar opnieuw kampioen te worden. “Zeker niet voor een club als Feyenoord. Dat is zestig jaar geleden. En tóch moeten wij daar vanaf dag één voor gaan. Dat doen we. In april maak ik de balans op, het seizoen duurt nog lang.”