Personele problemen bij Ajax: ‘Binnenband gescheurd of verrekt’

Daley Sinkgraven staat voorlopig aan de kant bij Ajax. De linksback heeft volgens trainer Marcel Keizer zijn binnenband in zijn knie gescheurd of verrekt in de oefenwedstrijd tegen Borussia Möchengladbach afgelopen dinsdag. Het betreft dezelfde binnenband als de vorige twee keer, waardoor Sinkgraven al geruime tijd aan de kant stond. De linksback van de Amsterdammers maakte afgelopen zaterdag nog zijn basisrentree tegen NAC Breda (0-8).

De blessure van Sinkgraven is een grote tegenvaller voor zowel de speler als Ajax. Zaterdag verscheen hij voor het eerst sinds april weer aan de aftrap in een competitiewedstrijd. Hij speelde tachtig minuten mee, maar staat nu voor de derde keer voor een herstelperiode. Keizer kon vrijdag niet zeggen hoe lang de Ajacied buitenspel staat. "Laten we eerst maar eens kijken. Maar dit is voor ons niet prettig en voor hem ook niet”, zei hij op de persconferentie. “Ik ben geen medicus, maar hij heeft z’n binnenband gescheurd of verrekt. Zijn kwetsuur moet nog onder de loep worden genomen, maar het is weer dezelfde binnenband als de vorige twee keer.”

Maximilian Wöber en Damil Dankerlui zijn de overgebleven opties voor Keizer op de linksbackpositie. Mitchell Dijks is geblesseerd. Mogelijk start Ajax tegen Roda JC met drie verdedigers. “Dat zou kunnen, maar dat betekent dat geen van die 3 meer gaat opkomen”, aldus Keizer. Tegen Roda moet Ajax het mogelijk ook doen zonder Nick Viergever (enkel) en Klaas-Jan Huntelaar (kuit). Amin Younes keert terug in de wedstrijdselectie. Of de herstelde Duits international zondagmiddag start is de vraag, want Keizer gaf aan tevreden te zijn over het spel van Justin Kluivert als linksbuiten.