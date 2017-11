Bosz niet bang voor ontslag: ‘Daar houd ik me niet mee bezig’

Peter Bosz staat onder grote druk bij Borussia Dortmund. Door tegenvallende resultaten wordt er in de Duitse media al wekenlang aan zijn stoelpoten gezaagd, maar de trainer zelf zegt in aanloop naar de kraker van aanstaande zaterdag tegen Schalke 04 niet bang te zijn voor ontslag. Bosz erkent dat hij er door de slechte prestaties van zijn ploeg niet goed op staat, maar hij houdt goede hoop.

Eerder deze week ging Dortmund voor eigen publiek met 1-2 onderuit in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Het was de zoveelste nederlaag van de Duitse topclub dit seizoen. En dat terwijl de start nog zo veelbelovend was. Dortmund was koploper en had een voorsprong van negen punten op Schalke. Nu staat het team van Bosz vijfde en is de achterstand op de club uit Gelsenkirchen drie punten. Bosz heeft een overwinning nodig, anders kan de aanstaande Kohlenpott-derby zomaar zijn laatste zijn als trainer van BVB. “De kritiek is begrijpelijk, want we winnen niet. Daar probeer ik me van af te sluiten, voor mij telt alleen de wedstrijd van morgen”, zei Bosz vrijdag op de persconferentie.

Bosz weet dat een goed resultaat nodig is om critici de mond te snoeren. “We hebben een overwinning nodig. Maar dat komt niet vanzelf, daar moeten we hard voor vechten”, aldus de trainer, die niet bang is om zijn baan te verliezen. “Nee. Daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Ik ben voetbaltrainer, ik weet wat er kan gebeuren. De club heeft geen ultimatum gesteld.”