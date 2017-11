Opvolger Koeman mag weer vertrekken: ‘We zijn bijna rond’

Een maand na het ontslag van Ronald Koeman lijkt Everton eindelijk een nieuwe manager te kunnen aanstellen. Sinds het vertrek van de Nederlandse oefenmeester neemt David Unsworth de honneurs waar op Goodison Park, maar als we Farhad Moshiri, grootaandeelhouder van Everton, moeten geloven, gaat de opvolger van Koeman zeer binnenkort vervangen worden.

"De eerste prioriteit is de club stabiliseren en daarom het benoemen van een nieuwe manager rondmaken", aldus Moshiri in gesprek met talkSPORT. "We zijn bijna rond. Het beste is om er niets meer over te zeggen voordat de nieuwe technische staf is benoemd." Unsworth mag na een maand dus weer een stap terugdoen bij the Toffees, maar zit zondag nog wel op de bank bij het duel met Southampton.

De manager wist in zes officiële wedstrijden slechts één keer te winnen en donderdagavond incasseerde zijn ploeg een 1-5 nederlaag tegen Atalanta in de Europa League. Marco Silva van Watford is volgens onder meer de Liverpool Echo tot twee keer toe benaderd, maar the Hornets hielden hun poot stijf. Naar verluidt is Ralf Rangnick, momenteel sportief directeur bij RB Leizpig, de favoriet om Unsworth op te volgen.