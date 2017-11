Neville gefrustreerd door instelling: ‘Hij was dé linksback van Engeland'

Luke Shaw heeft dit seizoen nog maar 47 minuten gespeeld voor Manchester United en dat frustreert Phil Neville. De oud-verdediger annex oud-middenvelder van Everton en the Red Devils was onder de indruk van de Engelsman toen hij nog bij Southampton speelde, maar na zijn komst in 2014 heeft Shaw nog niet weten te imponeren op Old Trafford, mede door blessureleed.

"Kijk, hij moet gewoon de linksback van Engeland zijn, honderd procent. Ik heb hem gescout voor United toen ik coach was”, aldus Neville bij Sky Sports. "Bij Southampton dacht ik: hij is dé linksback voor Engeland. Hij was een van de beste linksbacks die ik in lange tijd heb gezien. Qua aanvallende kwaliteiten heeft hij absoluut alles. Het is frustrerend dat hij zijn kans niet pakt en zijn potentie niet benut."

"Hij moet voetballen en ik weet niet of dat gaat gebeuren bij United", vervolgt Neville, die niet wil erkennen dat Mauricio Pochettino, de voormalig trainer van Shaw, de aangewezen persoon is om de jongeling beter te maken. "Shaw wil leren hoe te verdedigen, dus de beste manager voor hem is José Mourinho. Hij is een van de beste 'defensieve' coaches ter wereld."

"Doet Shaw er wel alles aan om een plek in de selectie te verdienen? Hij kan niet eens een plek bij de Carabao Cup krijgen of bij de Champions League wanneer Mourinho vijf of zes spelers wisselt. Ik denk dat het kwartje eens moet gaan vallen bij Luke Shaw", besluit Neville zijn relaas over de zevenvoudig international, die nog tot medio volgend jaar vastligt bij de Engelse grootmacht.