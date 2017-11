Oude succescoach bedankt voor opvolging Bosz: ‘Heb geen zin in stress’

Peter Bosz moet zaterdag tegen Schalke 04 een goed resultaat boeken als de trainer van Borussia Dortmund langer wil blijven bij de Duitse topclub, zo erkende de oefenmeester onlangs zelf. In de Duitse media wordt al druk gespeculeerd over de opvolging van de Nederlander en een naam die veelvuldig klinkt, is die van Ottmar Hitzfeld, die in 1997 de Champions League won met BVB.

Hitzfeld geniet echter van zijn pensioen en heeft geen trek om weer voor de groep te staan. "Dortmund heeft zich nog niet gemeld en dat is ook niet nodig. Ik heb de beslissing genomen om niet weer als coach aan de slag te gaan", aldus de 68-jarige Hitzfeld in gesprek met BILD. "Ik denk nu meer aan mijn gezondheid en aan mijn familie. Ik heb geen zin meer in stress."

De 72-jarige Jupp Heynckes keerde onlangs wel terug bij Bayern München, maar Hitzfeld ziet een terugkeer niet zitten. "Het is een eer dat mijn naam wordt genoemd. Maar voor mij is er nu geen weg terug meer. En met een overwinning op Schalke ziet de zwart-gele wereld van Dortmund er ook weer helemaal anders uit. Ik vind het project met Bosz heel spannend en de goede seizoensstart heeft ook laten zien dat het prima kan functioneren."