Talisman Vilhena inspireert Feyenoord tot grootse daden tegen Groningen

FC Groningen maakte vorige week tegen Vitesse (4-2) een einde aan een reeks van liefst vijf opeenvolgende competitieduels zonder overwinning. Hoewel de noorderlingen slechts dertiende staan, verloor men dit seizoen nog niet in eigen huis. Feyenoord, dat zevende staat, wacht al sinds 1 oktober op een overwinning in de Eredivisie. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Noordlease Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Feyenoord is de enige club die FC Groningen in elk van de laatste vijf Eredivisie-seizoenen trof, maar waarvan de noorderlingen geen enkele keer wisten te winnen: vier remises, zes nederlagen.

O Feyenoord won sinds de opening van het Noordlease Stadion slechts drie van de twaalf uitduels met FC Groningen (vier remises, vijf nederlagen), waaronder de ontmoeting van afgelopen seizoen: 0-5.

O Van de twintig clubs die in 2017 in de Eredivisie actief waren, verloor alleen PSV minder thuisduels (nul) dan FC Groningen (twee).

O Feyenoord is de enige Eredivisie-club waartegen FC Groningen nog niet tot scoren kwam onder het bewind van Ernest Faber. Tegen geen enkele club incasseerde Groningen in die periode meer treffers dan tegen de Rotterdammers: zeven, samen met FC Twente.

O Mimoun Mahi staat op zeventien Eredivisie-goals in 2017, meer dan iedere andere speler. Afgelopen jaar maakte slechts één speler er meer: Vincent Janssen, 21.

O In slechts 3 van de laatste 26 seizoenen (2008/09, 2010/11 en 2011/12, omgerekend naar drie punten per zege) had Feyenoord minder dan twintig punten na de eerste twaalf Eredivisieduels van het seizoen (momenteel negentien).

O Nooit slaagde een ploeg erin landskampioen te worden nadat men na de eerste twaalf speelronden op veertien punten achterstand van de koploper stond, de huidige achterstand van Feyenoord op PSV.

O Feyenoord kreeg dit seizoen evenveel schoten op doel tegen als afgelopen seizoen na twaalf speelronden (42), maar de Rotterdammers incasseerden zeven doelpunten meer dan vorig jaar (zeven om veertien).

O Acht van de laatste elf schoten op het doel van Brad Jones in de Eredivisie eindigden in een tegentreffer voor Feyenoord.

O Tonny Vilhena verloor geen één van zijn negen Eredivisie-wedstrijden tegen FC Groningen (zes zeges, drie remises) en kwam tot scoren in twee van zijn laatste drie duels met de noorderlingen.