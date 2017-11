‘Reiziger is duidelijk in wat hij wil, ik ben altijd blij met zijn kritiek'

Als achtjarig talent kwam Dani de Wit in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Hij doorliep alle elftallen en is tegenwoordig een vaste waarde in Jong Ajax. De negentienjarige middenvelder was dit seizoen al drie keer trefzeker in de Jupiler League en maakt zich op voor de topper van vrijdagavond in Nijmegen tegen NEC. “Als we NEC verslaan is het gat nog maar 1 punt, het zou mooi zijn als we in hun stadion met 10.000 Nijmeegse supporters winnen”, zegt hij op de clubwebsite van Ajax.

Hoewel de jeugdinternational een vaste waarde is in Jong Ajax, blijft hij kritisch op zijn eigen prestaties. “Er zijn altijd dingen die beter kunnen”, aldus De Wit, doelend op zijn scorend vermogen en het opzoeken van vrije ruimtes op het veld. “Ik wil niet alleen maar kaatsen.” De Wit ontwikkelt zich onder Michael Reiziger en heeft het gevoel dat de trainer tevreden is. “Tot nu toe heb ik alles gespeeld wat ik kon spelen.”

De Wit erkent een klik te hebben met Reiziger. De coach geeft zijn pupil zowel positieve als negatieve feedback en daar heeft de middenvelder veel aan. “Michael is duidelijk in wat hij wil, ik ben altijd blij met zijn kritiek”, aldus De Wit, die oud-ploeggenoten Donny van de Beek en Matthijs de Ligt al zag doorbreken in het eerste elftal. Hij ervaart dat niet als een concurrentiestrijd. “Nee, zeker niet. Ik gun het ze gewoon heel erg, meer niet.'' De Wit hoopt kampioen te worden bij Ajax en zo snel mogelijk zijn debuut te maken. “Wie weet lukt het, ik hoop het heel erg.”