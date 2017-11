Rooney sneert naar Koeman na blamage: ‘Positieve verandering’

Everton verloor donderdagavond op Goodison Park met 1-5 van Atalanta, waardoor the Toffees zijn uitgeschakeld in de Europa League. Wayne Rooney, die afgelopen zomer vol ambitie Manchester United inruilde voor Everton, is echter van mening dat het ontslag van Ronald Koeman en de komst van David Unsworth de ploeg goed heeft gedaan.

Eind oktober werd Koeman de laan uitgestuurd vanwege de tegenvallende resultaten, maar onder Unsworth, die als trainer van de beloften werd gepromoveerd, gaat het niet heel veel beter. Everton won slechts één van de zes officiële wedstrijden, maar Rooney ziet verbetering. "Sinds David voor de groep staat, is er een uitstekende sfeer onder de spelers en hebben we een aantal positieve resultaten behaald", citeren verschillende Engelse media.

"Er is natuurlijk een trainerswissel geweest, er is een positieve verandering in onze optredens te zien. We moeten punten gaan pakken in de Premier League, zodat we gaan stijgen in de competitie", vervolgt de routinier, die zich niet wil bezighouden met wie de nieuwe manager moet worden: "De clubleiding moet een beslissing maken, ik weet dat ze daar mee bezig zijn."