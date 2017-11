Ibrahimovic hekelt ‘CL-obsessie’: ‘Hij heeft nooit de PL gewonnen'

Zlatan Ibrahimovic kwam woensdagavond namens Manchester United in actie tegen FC Basel (1-0), waardoor de Zweed reeds voor zeven verschillende clubs in de Champions League heeft geacteerd. Het miljardenbal op zijn naam schrijven is de 36-jarige Zweed nog niet gelukt, maar in gesprek met Britse media stelt Ibrahimovic dat dit geen obsessie is zoals veel media claimen.

"Natuurlijk zou het winnen van de Champions League gigantisch zijn, groots zelfs. Dat is een van de doelen dit seizoen. Waar ik ook ben geweest, ik heb gewonnen. Ik heb de Champions League nog niet gewonnen, iedereen weet dat. Maar ik doe er alles aan om het wél te winnen. En als het lukt, behoor ik tot de top van de wereld", aldus Ibrahimovic, die wijst naar zijn indrukwekkende prijzenkast.

"Maar in mijn carrière heb ik alles gewonnen. Ik zie veel spelers zeggen dat ze het WK hebben gewonnen, terwijl ze nooit ook maar één voet op het veld hebben gezet. Toch zeggen ze dat ze wereldkampioen zijn! Ik heb 33 prijzen gewonnen. Ik heb gewonnen in Nederland. Ik heb gewonnen in Italië. Ik heb gewonnen in Frankrijk. Ik heb gewonnen in Spanje. Ik heb gewonnen in Engeland. Ik heb in vijf verschillende landen gewonnen."

"Ik zou niet weten met wie ik het moet vergelijken. Neem bijvoorbeeld Steven Gerrard. Met alle respect: hij heeft de Champions League gewonnen, maar nooit de Premier League. Als je hem vraagt wat hij liever had gewonnen, dan denk ik dat hij de Premier League zou zeggen. Dus uiteindelijk gaat het erom wat je hebt bereikt. Het doel is om ieder jaar te winnen. Het is echter geen excuus dat ik de Champions League niet wil winnen", besluit de routinier.