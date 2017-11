Geen vrees voor miljoenenaankoop van Ajax: ‘Hij schiet bijna altijd met rechts’

Vrijdagavond neemt koploper NEC het in de Jupiler League op tegen nummer twee Jong Ajax. De Nijmegenaren staan vier punten voor op de mannen van Michael Reiziger en Wojciech Golla heeft als doel gesteld dat gat niet te laten verkleinen. De verdediger staat bij de wedstrijd tegen de Amsterdammers waarschijnlijk tegenover Mateo Cassierra.

Cassierra kwam vorig jaar zomer voor 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali, maar heeft tot op heden niet weten te imponeren in Amsterdam. Ook Golla heeft weinig ontzag voor de twintigjarige Colombiaan. "Ik ben voor niemand bang. Ik heb het in de Eredivisie al opgenomen tegen topspelers", zegt de Pool in gesprek met de Gelderlander. "Cassierra is snel, heeft een goed schot en is één tegen één sterk. Maar hij schiet bijna altijd met rechts. We moeten goed druk zetten, niet alleen op Cassierra."

Er luidt kritiek op de aanwezigheid van beloftenteams in de Jupiler League, maar Golla vindt het niet erg dat die ploegen meedoen in de competitie. "De jongteams hebben kwaliteiten, waardoor de competitie sterker is. Het is vreemd dat ze niet kunnen promoveren, maar dat is niet ons probleem. Wij willen de voorsprong verder uitbreiden en kampioen worden."