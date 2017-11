‘Ik zei tegen Guardiola: ’Praat niet zo tegen me, ik ben geen kind!‘’

Eric Abidal heeft jarenlang met veel plezier gevoetbald in het shirt van Barcelona, maar de oud-verdediger kende niet altijd goede tijden in het Camp Nou. De Fransman memoreert in gesprek met Y a pas péno bij Europe 1 een confrontatie die de 66-voudig international had met trainer Josep Guardiola, toen de Catalaan de leiding nam bij Barcelona.

"In het begin was het erg gecompliceerd. Ik was de vader van 'de familie' en we waren in de Verenigde Staten om ons voor te bereiden op het seizoen. Guardiola kwam naar me toe en vertelde me dat ik moest stoppen om met Thierry Henry Frans te praten. Ik zei tegen hem: 'Praat niet zo tegen me, ik ben geen kind!'", vertelt Abidal, tegenwoordig ambassadeur van Barcelona.

Abidal begreep niet waarom hij niet in zijn eigen taal met een landgenoot mocht praten. "Ik zei toen ook: 'En ten tweede: als ik niet Frans mag praten met Henry, waarom mogen Catalanen onderling wel Catalaans met elkaar praten?' De ruzie verergerde en de spanning steeg. Ik moest zelfs met de president spreken om het uit te leggen." Het incident heeft echter geen invloed gehad op de positieve mening van Abidal over Guardiola: "Hij is een coach met geweldige klasse, ik leerde iedere dag van hem."