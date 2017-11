‘Dit voelt zeker als het einde van Griezmann bij Atlético Madrid’

Antoine Griezmann wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar onder meer Manchester United en Barcelona, maar de spits van Atlético Madrid vernieuwde afgelopen zomer zijn contract bij los Colchoneros, onder andere als blijk van waardering. Toch denkt Eric Olhat dat het einde van Griezmann bij de Spaanse topclub nadert.

De voormalig zaakwaarnemer van Griezmann, die nog altijd bevriend is met de aanvaller, zegt in gesprek met L’Équipe dat een transfer aanstaande is. "Het is een lastige situatie voor hem, maar het voelt wel als het einde. Ik ken hem erg goed en we zijn nog steeds erg goed bevriend. Maar om hem te zien spelen op een niveau waar hij al een tijdje op speelt, betekent dat er iets niet goed is."

"Natuurlijk kan hij van gedachten veranderen, in het voetbal is niets zeker. Maar dit voelt als het einde van zijn periode bij Atlético." Tijdens de confrontatie met stadsgenoot Real Madrid (0-0) werd Griezmann bij een wissel uitgejouwd door de eigen fans en Olhat denkt dat dit kan bijdragen aan een vertrek: "Hij is erg emotioneel, ik weet zeker dat hij het zich aantrok. Het gedrag van de fans heeft hem pijn gedaan, ook al zou hij zeggen dat dat niet het geval is."