‘Een fijne jongen en een geweldige doelman, de beste van Nederland’

Benjamin van Leer stond afgelopen week weer eens negentig minuten onder de lat, in de oefenwedstrijd van Ajax tegen Borussia Mönchengladbach (2-1). De doelman weet dat het een zeldzaam optreden zal zijn. André Onana is de nummer één onder de lat. "Ik wist dat toen ik afgelopen zomer bij Ajax tekende", zo stelt Van Leer.

Van Leer kwam in de zomermaanden over van Roda JC Kerkrade en speelde sindsdien twee duels voor Jong Ajax én een wedstrijd in de hoofdmacht: de bekerontmoeting met Scheveningen (0-5). "Ik schik me dan ook in mijn rol en vind in elke training mijn uitdaging. Natuurlijk is het soms niet makkelijk, vooral in de weekenden merk je het verschil", erkent de doelman in gesprek met Voetbal International.

"De wedstrijdspanning, het toeleven naar een wedstrijd, dat blijft iets bijzonders. Maar ik sta volledig achter mijn keuze en weet dat ik geduld moet hebben." Van Leer vindt Onana 'een fijne jongen' en 'een geweldige doelman'. "Ik heb in het verleden bij PSV ook uitstekende keepers meegemaakt, dus ik kan ook heel goed van andere doelmannen genieten. André is top, de beste van Nederland."

"Het voelt ook lekker om dagelijks met Kostas Lamprou, Norbert Alblas en André op het veld te staan. Het niveau is hoog, dus ik merk dat ik ook zonder wedstrijden mezelf kan ontwikkelen. Maar uiteindelijk wil ik natuurlijk wel speelminuten gaan maken." De 25-jarige Van Leer was de afgelopen seizoen de onbetwiste eerste doelman van Roda.