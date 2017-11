Hazard lovend over ‘top, top, topspeler’: ‘Hij kreeg bij Chelsea geen kans’

Zaterdagavond ontvangt Liverpool Chelsea op Anfield en dat betekent dat Mohamed Salah voor het eerst tegen zijn oude werkgever speelt. De Egyptenaar stond tweeënhalf jaar onder contract bij the Blues, maar de aanvaller heeft zich nooit weten te manifesteren op Stamford Bridge. Eden Hazard begrijpt wel waarom Salah in 2016 definitief vertrok bij Chelsea.

"Als je niet speelt bij een club, moet je gaan. Je moet een kans krijgen en die kans kreeg hij bij Fiorentina. Dus hij heeft alles gedaan wat je moet doen als je niet speelt. Als ik niet aan spelen toe kom, wil ik ook gaan", aldus de Belgische spelmaker in gesprek met The Guardian. "Hij kreeg de kans niet. Hij deed bij de training echt alles, we weten dat hij veel kwaliteit heeft."

"Misschien vanwege de manager (José Mourinho, red.), misschien vanwege de spelers. Ik weet het niet. Hij is nog steeds mijn vriend en we hebben nog steeds contact. Hij is een echte top, top, topspeler. Hij heeft veel kwaliteit, maar in zijn periode bij Chelsea hadden we ook Willian, Oscar… Dus het was niet makkelijk voor hem. Maar het is altijd mooi om tegen een vriend te spelen", besluit Hazard.