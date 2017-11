‘Ik hoop dat Klaassen in Duitsland zijn carrière nieuw leven kan inblazen'

Davy Klaassen maakte donderdagavond voor het eerst in ruim een maand minuten voor Everton. Dat was geen onverdeeld succes: de Engelsen verloren het Europa League-duel met Everton met liefst 1-5. Klaassen werd na een uur spelen naar de kant gehaald, ten faveure van Nikola Vlasic. Op dat moment stond het slechts 0-1, maar mede dankzij drie doelpunten in de slotfase leed het team van David Unsworth een dikke thuisnederlaag.

Kenneth Perez kon zijn ogen donderdagavond niet geloven. "Dit is zo'n slecht team", verzuchtte de commentator bij FOX Sports. "Wat ze hier bij elkaar gekocht hebben en wat ze al hadden, echt bizar slecht." De vraag is of Klaassen toekomst heeft op Goodison Park. "Ik hoop echt dat een Duitse club hem oppikt en dat hij zijn carrière nieuw leven kan inblazen", zo stelt Perez.

"Dat klinkt heel gek, we zijn pas vier maanden verder", erkent de oud-voetballer uit Denemarken. "Maar het lijkt erop dat er geen toekomst meer is bij Everton. Wij denken altijd dat onze beste spelers hier de stap kunnen maken, maar kennelijk is dat niet mogelijk. Klaassen was toch gewoon de top drie van Nederland? Het gekke is dat het de buitenlandse spelers in de Eredivisie wel lukt."

Everton, dat met twaalf punten slechts zestiende in de Premier League staat, heeft sinds 23 september slechts één van de elf officiële wedstrijden in winst omgezet. Dat was vlak voor de interlandperiode, in eigen huis tegen Watford (3-2). Zondag moeten the Toffees op bezoek bij Southampton.