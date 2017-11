Sparta neemt per direct afscheid van spits: ‘We hebben ons erop verkeken’

Sparta Rotterdam en Dalibor Volas gaan niet langer met elkaar door, zo maakte de clubuit Rotterdam donderdag bekend. De spits kwam afgelopen zomer nog over van NK Celje en tekende een éénjarig contract, met een optie voor een tweede jaar. De Sloveen versleet in zijn loopbaan tal van clubs en mag nu ook Sparta in het rijtje van ex-werkgevers scharen.

Volas kwam niet verder dan 238 minuten in de Eredivisie, verdeeld over vier duels, en kwam niet tot scoren in competitieverband. "Zijn ontwikkeling stokt, er zat geen vooruitgang in. Helaas, dan moet je een beslissing nemen", licht trainer Alex Pastoor toe aan Voetbal International. Sparta had al besloten om in januari uit elkaar te gaan, maar de dertigjarige aanvaller uit Slovenië wilde al per direct vertrekken.

De gok met Volas is zodoende verkeerd uitgepakt. "We hadden echt het idee dat het kon lukken met hem, maar we hebben ons er op verkeken", concludeert Pastoor. "Je kunt dat gokken noemen, dat snap ik wel." Pastoor wijst echter op de mogelijkheden die Sparta qua budget heeft. "Dan kom je bij spelers uit waarvan je niet op voorhand weet of het gaat lukken. Ik ga mezelf niet vrijpleiten. We hebben het geprobeerd en het werkt niet."

Na Robert Mühren en Ragnar Ache is Nick Proschwitz nu de derde gegadigde voor de spitspositie. De Duitser kwam nog nauwelijks in actie voor Sparta. "Hij is er laat bijgekomen, maar is ondertussen zo ver dat ie van waarde kan zijn. Hij is van dezelfde leeftijd als Volas, bij hem lukt het wel. Die gok pakt beter uit kun je zeggen."