‘Dat PSV al een paar keer in de laatste minuten scoort, is geen toeval meer’

PSV speelt dit seizoen weer met gif en een onverzettelijkheid die uiteindelijk nog kan leiden tot een zwaarbevochten overwinning. De ploeg van Phillip Cocu moest afgelopen seizoen liefst tienmaal een gelijkspel toestaan, terwijl deze voetbaljaargang in drie duels in de blessuretijd werd gescoord. Dat was doorslaggevend in de overwinningen van de lijstaanvoerder op FC Twente (4-3) en PEC Zwolle (0-1).

PSV is de meest efficiënte ploeg in de Eredivisie en heeft acht punten meer dan een jaar geleden. Dat is exact de huidige voorsprong op achtervolger Ajax. "Vorig seizoen kregen we de goals af en toe wel tegen in de laatste minuten. Nu is het juist andersom. Dat is wel een belangrijk verschil", merkt Marco van Ginkel in De Telegraaf op. De van Chelsea gehuurde middenvelder merkt de gegroeide teamspirit. "Als je elf van de twaalf wedstrijden wint, zit er een bepaalde wil in de groep."

"Dat we al een paar keer scoren in de laatste minuten is geen toeval meer." Dat PSV nu al twee duels in de extra tijd heeft gewonnen, zorgt ook voor kritiek. "We kregen afgelopen weekend iedereen over ons heen. Het was de tweede keer dat we in de laatste minuut wonnen. Dan wordt het ons toch een beetje misgund. Uiteindelijk maakt mij dat niet uit. Winnen is het belangrijkste. Aan het einde van de rit heeft niemand het er meer over."

PSV speelt over drie weken een uitwedstrijd tegen Ajax, maar moet eerst nog aan de bak tegen Excelsior en Sparta Rotterdam.Van Ginkel vindt PSV op dit moment 'het meest stabiele team van de Eredivisie'. "Natuurlijk wordt Ajax-uit een belangrijke wedstrijd. Maar laten we er eerst maar voor zorgen dat we ook dan nog acht punten voorstaan. En misschien wel meer. Ajax wint met 8-0 van NAC en dan is het gelijk weer allemaal top en dit en dat. Hoe anders was dat een paar weken terug?"