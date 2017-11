Dieptepunt voor Nederland sinds 1998/99; Tsjechië bedreigt twaalfde plek

De eliminatie van Vitesse in het toernooi om de Europa League betekent dat voor het eerst sinds het seizoen 1998/99 geen enkele club in een Europees toernooi overwintert. Negentien jaar geleden bereikten PSV, Ajax, sc Heerenveen, Willem II en Vitesse allemaal niet de volgende fase in Europa.

Sindsdien was Nederland elk seizoen met ten minste één vertegenwoordiger actief bij de loting voor de tweede fase van de Europese toernooien. Eerder deze week viel al het doek voor Feyenoord. De regerend landskampioen van Nederland staat na vijf groepsduels in de Champions League nog op nul punten. Ajax, PSV en FC Utrecht kwamen niet door de voorronde.

Vitesse en Feyenoord doen er met oog op de coëfficiëntenlijst goed aan om in de laatste speelronde , tegen respectievelijk OGC Nice en Napoli, tot een goed resultaat te komen. Het verschil tussen Nederland en Tsjechië, respectievelijk twaalfde en dertiende, bedraagt nog maar een kwart punt. De twaalfde plek betekent een rechtstreeks Europa League-ticket voor de bekerwinnaar van 2019. Zakt Nederland een positie, dan moet de winnaar net als volgend jaar twee voorrondes spelen om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Tsjechië heeft nog drie deelnemers in de Europa League: Tescoma Zin, Viktoria Plzen en Slavia Praag. Laatstgenoemde club maakte goede kans om in Europa te overwinteren, wat bonuspunten oplevert, Viktoria Plzen is al zeker van overwintering in Europa, terwijl Tescoma Zin is geëlimineerd.