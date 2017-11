PSV domineert nog altijd in klassement van meest waardevolle spelers

Speelronde 13 van de Eredivisie staat voor de deur en dat is voor de spelers van onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) een cruciale. In het laatste weekend van november wordt immers de maandprijs vergeven: een prachtige voetbalreis via Number1 Voetbalreizen naar een nog te bepalen wedstrijd.

Manager van de Maand

Met nog een speelronde te gaan zegt de stand bovenin weinig, maar het is wel duidelijk dat de verhoudingen dicht bij elkaar liggen in de top. De spelers uit de top vijf ontlopen elkaar slechts vier punten en zullen dus goed moeten nadenken over hun elftal van dit weekend. Tot vrijdagavond 20.00 uur kunnen drie transfers worden doorgevoerd.

De beste spelers

Niet geheel verrassend domineert PSV nog altijd in het klassement van de meest waardevolle spelers. Hirving Lozano staat al sinds begin deze maand bovenaan en heeft die plek nog altijd in handen. De volledige top drie bestaat uit PSV'ers, terwijl seizoensverrassing PEC Zwolle ondanks de nederlaag tegen de Eindhovenaren nog met twee spelers vertegenwoordigd is.

Speelronde 13

AZ en FC Twente brengen de dertiende speelronde vanaf 20.00 uur op gang. Twente verloor alle laatste negen uitwedstrijden in de Eredivisie, waarvan zes dit seizoen, en wacht nog altijd op de eerste punten onder Gertjan Verbeek. De oefenmeester treft na sc Heerenveen (0-4 nederlaag) opnieuw een van zijn ex-werkgevers. Koploper PSV brengt een bezoek aan Excelsior, terwijl nummer twee Ajax het thuis opneemt tegen Roda JC Kerkrade.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!