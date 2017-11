GA Eagles raakt back mogelijk na half jaar al kwijt aan Maleisische kampioen

Go Ahead Eagles en Johor Darul Ta’zim Football Club uit Maleisië hebben donderdag overeenstemming bereikt over de transfer van La’Vere Corbin-Ong. De linksback heeft inmiddels een mondeling akkoord bereikt met de regerend landskampioen van Maleisië.

Als de transfer helemaal rondkomt, maakt Corbin-Ong in de winterstop de overstap naar JDT. Corbin-Ong kwam deze zomer transfervrij over van FSV Frankfurt en tekende voor één jaar in Deventer. Nadat de linksback was hersteld van zijn enkelblessure, startte de Canadees met Maleisische en Barbadiaanse roots alle competitieduels in de basis.

“Johor Darul Ta’zim Football Club heeft zich onlangs bij ons gemeld voor La’Vere en werd direct concreet met een goed bod”, vertelt technisch manager Dennis Bekking via de officiële kanalen van de Deventer club. “Na onderhandeling zijn wij met JDT tot een akkoord gekomen. Ondertussen focust La’Vere zich, op en top prof als hij is, volledig op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard en de wedstrijden daarna. Als de transfer helemaal rondkomt, zal hij eind december zijn focus verleggen naar Maleisië, waar dan de voorbereiding op een nieuw seizoen begint.”