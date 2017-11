Depay van waarde voor Lyon; Hateboer en De Roon vernederen Everton

Olympique Lyon en Atalanta overwinteren in de Europa League. De Fransen wonnen in eigen huis, mede dankzij een assist van Memphis Depay, met 4-0 van Apollon Limasol. Atalanta wist op Goodison Park met 1-5 te winnen van het dolende Everton, voor wie de lijdensweg in de Europa League er over één wedstrijd opzit.

Olympique Lyon - Apollon Limasol 4-0

Memphis Depay en Bertrand Traoré stonden in de basiself bij Olympique Lyon, terwijl Kenny Tete op de bank begon. De bezoekers uit Cyprus kregen in de beginfase van de wedstrijd aardige kansen. Anton Maglica kwam bijvoorbeeld gevaarlijk voor het doel, maar zijn inzet ging huizenhoog over. Toch leek er voor Apollon Limasol weinig aan de hand in Lyon, tot de 29e minuut. Een misverstand tussen doelman Bruno Vale en zijn defensie zorgde ervoor dat Mouctar Diakhaby voor een leeg doel binnen kon tikken.

Nog voor rust stelde Olympique Lyon orde op zaken. Na een goede actie aan de rechterkant van het veld leverde Depay een voorzet af op Nabil Fékir. Hij controleerde de bal met de borst en schoot hard raak: 2-0. Na rust liep Olympique Lyon dankzij een rake kopbal van Marinao Díaz uit naar een 3-0 voorsprong. Het slotakkoord was in handen van Myziane Maolida, die de eindstand in de slotminuut op 4-0 bepaalde.

Everton - Atalanta 1-5

Voor Everton verloopt het avontuur in de Europa League bijzonder teleurstellend. The Toffees pakten tot dusver slechts één punt en begonnen ook belabberd aan het duel met Atalanta, waar Marten de Roon en Hans Hateboer in de basiself begonnen. Bryan Cristante bracht de bezoekers uit Italië al na twaalf minuten spelen op een 0-1 voorsprong. Everton, waar Cuco Martina en Davy Klaassen in de basis begonnen, richtte zich in de eerste helft redelijk op en kreeg via Sandro Ramírez en Tom Davies mogelijkheden op de gelijkmaker.

Al snel na rust kreeg Atalanta een gouden kans om de voorsprong te verdubbelen. Ashley Williams beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Alejandro Gómez faalde echter vanaf elf meter. Na 64 minuten spelen kregen de bezoekers alsnog de verdiende tweede treffer. Cristante kopte vanuit een hoekschop de 0-2 binnen. Everton gaf zich echter nog niet gewonnen en kwam via Sandro Ramírez twintig minuten voor tijd terug tot 1-2.

Tot de gelijkmaker kwam het niet meer en Atalanta liep in de slotminuten zelfs nog uit naar een ruime overwinning. Robin Gosens, voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo, schoot vier minuten voor tijd de 1-3 binnen vanuit een afgeslagen hoekschop. Twee minuten later tekende Andreas Cornelius voor de 1-4. De lijdensweg voor Everton was nog niet ten einde, want de Deen bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 1-5. The Toffees hebben nog één wedstrijd om de eer in de Europa League enigszins te redden. Op de laatste speeldag wacht een bezoek aan Apollon Limasol. Atalanta en Olympique Lyon gaan uitmaken wie er eerste wordt in de groep.