‘Ik was al sinds de komst van Koeman het perfecte doelwit om te verwoesten’

Oumar Niasse werd in januari 2016 door Everton voor circa achttien miljoen euro overgenomen van Lokomotiv Moskou. Ronald Koeman was echter niet zo’n fan van de Sengalese aanvaller en liet hem vorig seizoen een halfjaar verhuren aan Hull City. Niasse onthult nu tegenover de BBC hoe Koeman hem probeerde weg te krijgen.

“Ik was al sinds de komst van Koeman het perfecte doelwit om te verwoesten. Hij probeerde het, maar ik was sterk genoeg om te blijven. Ik had er zo hard voor gewerkt, dus ik moest in de Premier League blijven. Koeman probeerde veel dingen om me weg te krijgen, dingen die niet leuk waren. Hij pakte mijn locker en mijn rugnummer af, ik mocht niet langer met de selectie eten en werd naar de beloften gestuurd”, zegt Niasse, die ook afgelopen zomer mocht vertrekken bij Everton.

“Het was heel moeilijk. Je moet een goede mentaliteit hebben om het te doorstaan, want je geniet geen enkel respect binnen de club. Het gaat te ver om het woord slavernij te gebruiken, maar het was wel heel erg moeilijk. Dat is alles wat ik er over kan zeggen”, besluit de aanvaller. Koeman werd eind oktober de laan uitgestuurd bij Everton na een zeer tegenvallende start van het seizoen.