FC Köln boekt voor vijftigduizend man belangrijke zege op Arsenal

1. FC Köln heeft donderdagavond een belangrijke overwinning in de Europa League geboekt. Het team van Peter Stöger, de hekkensluiter van de Bundesliga, zegevierde met 1-0 over het reeds voor de volgende ronde gekwalificeerde Arsenal, dat met liefst elf andere namen dan afgelopen weekeinde in de derby tegen Tottenham Hotspur aantrad. Arsenal had de nederlaag in Duitsland desondanks aan zichzelf te wijten. Het Rhein-Energie-Stadion was met vijftigduizend man volledig uitverkocht.

Het was in de eerste helft bijna alleen maar eenrichtingsverkeer richting het doel van Timo Horn. Ondanks alle inspanningen, slaagden de Londenaren er echter niet in om de wedstrijd in Keulen ook daadwerkelijk open te breken. Ainsley Maitland-Niles liet in de eerste 45 minuten een goede indruk achter, terwijl Francis Coquelin de beste kans voor rust had. Na voorbereidend werk van Danny Welbeck ging de inzet van de Fransman echter tegen de paal. Köln kon in offensief opzicht nauwelijks imponeren.

In de tweede helft hielden de teams elkaar aanvankelijk in evenwicht, maar een penalty bracht het duel uit balans. Sehrou Girassy ging na een duel met Mathieu Debuchy naar de grond, waarna de aanvaller de toegekende strafschop benutte: 1-0. Een hard gelag voor Arsenal, dat tegen de zeventig procent balbezit zat en veel meer schoten op doel had gerealiseerd. Het team van Arsène Wenger slaagde er niet om de tussenstand te nivelleren, ondanks een mogelijkheid voor Olivier Giroud en de invalbeurt van Eddie Nketiah.

De koppositie van Arsenal komt ondanks de nederlaag niet in gevaar, met tien punten uit vijf duels. FC Köln en Rode Ster Belgrado, dat niet verderkwam dan een doelpuntloos gelijkspel bij BATE Borisov, hebben nu ieder zes punten, terwijl BATE een punt minder heeft. Rode Ster speelt op de laatste speeldag in eigen huis tegen FC Köln, terwijl BATE de laatste groepswedstrijd in het Emirates Stadium afwerkt.