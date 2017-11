Vitesse Europees uitgeschakeld ondanks remise in Rome

Vitesse is na de winterstop niet meer te bewonderen in de Europa League. De Arnhemmers brachten Lazio weliswaar zijn eerste puntverlies toe in de Europa League-campagne met een 1-1 gelijkspel, maar kunnen OGC Nice inmiddels niet meer achterhalen. De Fransen wonnen in eigen huis met 3-1 van Zulte Waregem en hebben daardoor negen punten, terwijl Vitesse in Rome zijn tweede punt behaalde.

Lazio, waar Stefan de Vrij op de bank zat, was al geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League, doordat het tot dusver alle wedstrijden had gewonnen. Vitesse had daarentegen pas één punt verzameld en leek daardoor nagenoeg kansloos voor Europese overwintering. Alleen als OGC Nice punten liet liggen tegen Zulte Waregem, hadden de Arnhemmers nog een kans om als tweede in de poule te eindigen. Dan moest er overigens ook gewonnen worden in Rome en in Stadio Olimpico begon Vitesse uitstekend aan de wedstrijd.

Al na drie minuten spelen, schoot Tim Matavz net naast het Italiaanse doel. Binnen het kwartier greep Vitesse de voorsprong. Een vrije trap van Bryan Linssen werd licht getoucheerd door Dusan Basta en ging vervolgens op fraaie wijze via de onderkant van de lat tegen de touwen. De Arnhemmers begonnen aanzienlijk beter aan de wedstrijd dan de huidige nummer vijf van de Serie A en kregen via Mason Mount en Linssen mogelijkheden om de voorsprong nog binnen het halfuur uit te bouwen.

Pas 28 minuten spelen liet Lazio voor het eerst van zich horen. Simone Palombi werd met een hakballetje in stelling gebracht, maar stuitte vervolgens op Vitesse-doelman Remko Pasveer. Diezelfde Pasveer moest op slag van rust wel capituleren op een schot van Luis Alberto. Een verre voorzet van Basta werd door de Spanjaard met een volley achter de sluitpost van de Arnhemmers gewerkt. Na rust nam Lazio het initiatief over van Vitesse, dat in de tweede helft iets minder speelde dan in het eerste bedrijf.

In de tweede helft wisten beide ploegen aanvallend weinig tot niets te creëren, waardoor grote kansen uitbleven. Een ongevaarlijk afstandsschot van Luca Crecco in de 62e minuut was de eerste mogelijkheid in de tweede helft. Namens Vitesse kregen Linssen en invaller Luc Castaignos nog mogelijkheden, maar geen van beide ploegen was in de tweede helft écht dicht bij een treffer. Door de zege van OGC Nice was Vitesse ook bij een zege in Rome uitgeschakeld geweest. Zo overwintert er voor het eerst sinds seizoen 1998/99 geen Nederlandse club in Europa. Vitesse heeft nog één wedstrijd tegoed in de Europa League, in eigen huis tegen OGC Nice.

OGC Nice-Zulte Waregem 3-1

Een zege zou voor de Fransen voldoende zijn voor het bereiken van de volgende ronde. OGC Nice, waar Wesley Sneijder op de bank begon, stelde al snel orde op zaken tegen Zulte Waregem. Na vijf minuten spelen kreeg de thuisploeg een strafschop, die vervolgens benut werd door Mario Balotelli. Na een dertig minuten spelen was de Italiaan opnieuw trefzeker. Balotelli was het eindstation van een fraaie Franse aanval en tikte de bal van dichtbij binnen. Tien minuten voor tijd bracht Brian Hamalainen de spanning terug in de wedstrijd door de stand op 2-1 te brengen, maar dichterbij kwamen de Belgen niet meer. Sterker nog, OGC Nice bouwde de voorsprong vier minuten voor tijd nog uit tot 3-1 via Adrien Tameze Aoutsa.