‘Als Klopp hem tegen Chelsea passeert, verwoest dat zijn carrière’

Liverpool gaf dinsdag in en tegen Sevilla een 0-3 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Met name het optreden van Alberto Moreno kon in Engeland op de nodige kritiek rekenen. Toch is het volgens Craig Bellamy geen goed idee om de Spaanse verdediger te passeren voor de wedstrijd tegen Chelsea, die komende zaterdag op Anfield gespeeld wordt.

“Als Klopp hem tegen Chelsea passeert, verwoest dat zijn carrière. Het zou betekenen dat de manager geen vertrouwen in hem heeft. Moreno heeft altijd fouten gemaakt en iedereen twijfelt aan zijn verdedigende kwaliteiten. Hij heeft mij nooit weten te overtuigen van zijn niveau”, zegt Bellamy tegenover de Daily Mirror. “Eerlijk is eerlijk, hij is goed aan het seizoen begonnen. Maar dinsdag zagen we weer de oude Moreno.”

“Mensen gaan dan onmiddellijk terugdenken aan vorige seizoenen, waarin hij veel fouten maakte. Hij heeft dinsdag een stap achteruit gezet”, vervolgt de Welshman zijn verhaal. “Liverpool is de enige Engelse club die op deze manier een achterstand uit handen kan geven, Manchester United of Manchester City zou dat niet kunnen overkomen. Zij zijn verdedigend veel sterker. Je kan vraagtekens zeggen bij de mentaliteit in de selectie van Liverpool, want het gebeurt vaker.”