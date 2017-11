Valencia deelt nieuw contract uit en verhoogt transferclausule naar 120 miljoen

De toekomst van Rodrigo Moreno ligt bij Valencia. De nummer twee van LaLiga maakt donderdagavond via de officiële kanalen de contractverlenging van de aanvaller tot de zomer van 2022 bekend, met een verhoogde transferclausule van 120 miljoen euro. De oorspronkelijke verbintenis van de Spaanse Braziliaan met de Oost-Spaanse club liep medio 2019 ten einde.

Valencia nam Rodrigo in de zomer van 2014 over van Benfica, maar een half jaar eerder had de Portugese club de rechten al verkocht aan de investeringsmaatschappij van Valencia-eigenaar Peter Lim en zaakwaarnemer Jorge Mendes. Valencia moest wachten met het definitieve aantrekken van Rodrigo, totdat Lim zijn overname van Valencia had afgerond. Rodrigo werd daarom eerst gehuurd, om vervolgens in december voor dertig miljoen euro definitief de overstap te maken.

Rodrigo is bezig aan zijn beste seizoen in dienst van Valencia. In zijn voorgaande drie seizoenen kwam hij niet verder dan maximaal zeven treffers per voetbaljaargang, maar dit seizoen staat de teller al op acht goals na twaalf officiële duels. Dat resulteerde in september in zijn rentree in het nationale elftal van Spanje, bijna drie jaar na zijn eerste interland voor la selección española.