‘De Vrij zou niet misstaan in Engeland, maar ook niet bij Barça of Real’

Edson Braafheid stond tussen 2014 en 2016 onder contract bij Lazio. In Rome speelde de 34-jarige verdediger, momenteel actief bij FC Utrecht, samen met Stefan de Vrij. Braafheid is in gesprek met FOX Sports lovend over de 25-jarige De Vrij, wiens contract bij Lazio komende zomer afloopt.

“Stefan is een beest. Hij zit nu nog niet eens aan zijn top. De concentratiefoutjes die hij in Nederland maakte, zijn er helemaal uit. Stefan kan zo sober spelen en is inmiddels uitgegroeid tot een van de bepalende spelers bij Lazio”, zegt Braafheid, die nog geregeld contact heeft met De Vrij. “Hij is zeker klaar voor een stap omhoog.”

“Stefan zou in Engeland niet misstaan, want hij is verdedigend heel sterk. Maar Stefan is voetballend ook erg goed, dus er kan bij Barcelona, Real Madrid of in Duitsland ook wel een plekje zijn voor hem. Bij een voetballende club is altijd een plekje voor Stefan”, vervolgt de verdediger van FC Utrecht. Hij denkt dat Lazio de kwaliteiten heeft om het ver te schoppen in de Europa League. “Ze maken een goede kans, maar ze zijn niet de favoriet om het toernooi te winnen.”