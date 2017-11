Manchester City kan zondag twee records in John Smith's Stadium breken

Huddersfield Town won de eerste twee competitieduels, maar daarna was het team van David Wagner niet meer in staat om in twee opeenvolgende zeges te boeken. The Terriers wonnen wel de laatste twee thuisduels, onder meer van Manchester United (2-1). Het nog altijd ongeslagen Manchester City kwam in competitieverband alleen op de tweede speeldag, tegen Everton (1-1), niet tot winst. Opta blikt vooruit op het duel in het John Smith's Stadium, zondag vanaf 17.00 uur.

O Huddersfield Town hield Manchester City afgelopen seizoen in eigen huis op een doelpuntloos gelijkspel, in het kader van de vijfde ronde van de FA Cup. Het weerzien in het Eithad Stadium ging met 5-1 verloren.

O Manchester City won de laatste onderlinge ontmoeting op het allerhoogste niveau. Een doelpunt van Tommy Booth gaf in februari 1972 de doorslag op Maine Road: 1-0.

O De laatste onderlinge confrontatie was een niveau lager, in 1999/00. The Terriers bleven dat seizoen in de First Division ongeslagen tegen het Manchester City van Joe Royle: een zege en een remise.

O Manchester City was in november 1987 met liefst 10-1 te sterk voor Huddersfield Town, in competitieverband. Dat is tot op heden de laatste keer dat een Engelse club minimaal tien keer scoorde in een competitiewedstrijd.

O Manchester City heeft elk van de laatste tien officiële uitduels in winst omgezet. Nog nooit slaagde een Premier League-club erin om elf uitwedstrijden op rij, in alle competities, in winst om te zetten.

O Huddersfield Town kreeg in de eerste zes competitieduels slechts drie goals tegen. In de laatste zes Premier League-ontmoetingen kregen the Terries echter liefst veertien tegendoelpunten om de oren.

O Manchester City kan op 37 punten uit 13 duels komen als zondag van Huddersfield Town wordt gewonnen. Dat zou betekenen dat het Premier League-record, dat met 35 punten (2011/12) al op naam van the Citizens staat, wordt gebroken.

O Huddersfield Town kan de 32e opponent van Sergio Agüero in de Premier League worden. De aanvaller van Manchester City was tegen 30 van de 31 voorgaande clubs trefzeker; alleen Bolton Wanderers (één duel) ontsnapte aan zijn scoringsdrift.

O David Silva was dit seizoen betrokken in de opbouw van 85 schoten, vanuit open spel, van Manchester City in de Premier League. Dat is meer dan welke Premier League-speler dan ook.

O David Silva staat dit seizoen na twaalf duels in de Premier League op acht assists. Dat is één meer dan in de vorige voetbaljaargang: 7 assists in 34 competitieduels.

O Gabriel Jesus was in 21 Premier League-duels voor Manchester City bij liefst 20 goals betrokken: 5 assists en 15 doelpunten.