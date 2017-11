Robinho in staat van beschuldiging gesteld vanwege aanranding in Milaan

Robinho is donderdag in staat van beschuldiging gesteld vanwege aanranding, zo schrijven diverse Italiaanse media. De 33-jarige Braziliaan, die tegenwoordig in eigen land voor Atlético Mineiro uitkomt, gaat mogelijk voor negen jaar de cel in.

Het incident vond plaats in een discotheek in Milaan, in januari 2013. Robinho speelde toentertijd voor AC Milan. Een rechtbank in Milaan heeft de Braziliaan en nog vijf mannen aanranding ten laste gelegd. Het slachtoffer is een vrouw uit Albanië, die destijds 22 jaar was.

Of Robinho ook daadwerkelijk in de gevangenis terechtkomt, is nog onduidelijk. Het rechtssysteem in Italië biedt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, op diverse niveau's. Zolang het proces niet is voltooid en de celstraf niet definitief wordt uitgesproken, belandt de aanvaller sowieso niet achter de tralies.