Sparta neemt per direct afscheid van ‘ervaren doelpuntenmaker’

Sparta Rotterdam en Dalibor Volas gaan niet langer met elkaar door, zo meldt de Eredivisionist donderdag via de officiële kanalen. De spits kwam afgelopen zomer nog over van NK Celje en tekende een éénjarig contract, met een optie voor een tweede jaar. De Sloveen versleet in zijn loopbaan tal van clubs en mag nu ook Sparta in het rijtje van ex-werkgevers scharen.

Sparta en Volas zijn overeengekomen om het contract van de aanvaller per direct te ontbinden. Volas kwam niet in aanmerking voor een basisplaats en wil zich gaan richten op een volgende stap in zijn carrière, zo klinkt het, en Sparta werkt dus mee aan zijn vertrek. Toen de Sloveen zich in juni nog aansloot bij de Rotterdammers, was trainer Alex Pastoor zeer lovend.

"Het is mooi dat we een ervaren spits kunnen vastleggen vlak voor we aan de voorbereiding beginnen", zei Pastoor destijds. "Dalibor is een jongen die de afgelopen jaren naam heeft gemaakt als doelpuntenmaker, die op ons een hongerige en gedisciplineerde indruk maakt, dus we zagen hem als welkome versterking voor de aanvalslinie." Volas speelde eerder bij tien clubs in onder meer Albanië, Maleisië, Hongarije en Rusland. Het langst heeft de aanvaller gespeeld bij Maribor in Slovenië.