Lozano strijdt met Keylor Navas en ‘Chicharito’ om individuele prijs

Hirving Lozano maakt kans op de prestigieuze CONCACAF Speler van het Jaar-prijs. De Mexicaan van PSV maakt indruk dit seizoen, zowel voor club als land, en dingt mee naar de belangrijkste individuele prijs voor spelers gelieerd aan de Noord-Amerikaanse, Midden-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse bonden. In totaal zijn tien voetballers genomineerd.

Naast Lozano maken ook de Costa Ricanen Keylor Navas van Real Madrid en Bryan Ruiz van Sporting Portugal kans op de eretitel. Navas, die afgelopen seizoen met zijn Spaanse club kampioen werd en de Champions Leauge pakte, won de prijs ook al in 2014. Bryan Ruiz, die een verleden heeft bij onder meer FC Twente, mocht de prijs in 2016 in ontvangst nemen.

In 2015 won Javier 'Chicarito' Hernández, tegenwoordig uitkomend voor West Ham United, de prijs en ook ditmaal is de Mexicaan genomineerd. De andere namen op het lijstje zijn ex-AZ'er Jozy Altidore (Toronto FC), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), voormalig PSV'er Hector Moreno (AS Roma), Franco Jara (Pachuca FC) en Andre Blake (Philadelphia Union).