Barcelona moet zondagavond afrekenen met beste Valencia aller tijden

Valencia verloor dit seizoen nog geen enkel officieel duel: drie remises en tien zeges in dertien ontmoetingen. De enige misstappen in LaLiga waren op de tweede, derde en vierde speeldag: drie gelijkspelen op rij. Barcelona, dat vier punten meer heeft dan de Oost-Spanjaarden, won twaalf van de dertien LaLiga-duels; alleen Atlético Madrid (1-1) was opgewassen tegen de Catalanen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in Mestalla, zondagavond vanaf 20.45 uur.

O Valencia won slechts twee van de laatste twintig competitieduels met Barcelona: vijf remises, dertien nederlagen. Dat was bovendien beide keren in het Camp Nou: 2-3 in februari 2014 en 1-2 in april 2016.

O Valencia won voor eigen publiek niet één van de laatste tien thuisduels met Barcelona: vijf remises en vijf nederlagen. De laatste thuisoverwinning op de Catalanen in LaLiga dateert van februari 2007 onder Quique Sánchez Flores: 2-1.

O Valencia heeft acht opeenvolgende overwinningen in LaLiga geboekt, sinds de 1-1 bij stadsgenoot Levante op 16 september. Dat is de beste zegereeks van los Che ooit in competitieverband.

O Dertig punten uit de eerste twaalf competitieduels, op het allerhoogste niveau, is zelfs de beste prestatie in de clubgeschiedenis van Valencia.

O Het is de derde keer dat Barcelona elf van de eerste twaalf competitieduels in een seizoen wint. In 2012/13 (39 goals) en 2013/14 (34 goals) waren de Catalanen echter trefzekerder dan deze voetbaljaargang: 33 goals.

O De laatste keer dat Barcelona en Valencia respectievelijk eerste en tweede in LaLiga stonden voorafgaand aan een onderling competitieduel in Mestalla, dateert van 2011/12. Toentertijd eindigde de krachtmeting onbeslist: 2-2.

O Geen enkele andere club in LaLiga rondt beter af dan Valencia en Barcelona: respectievelijk 28.57% en 24.09%.

O Valencia-coach Marcelino heeft in zijn trainersloopbaan nog nooit een competitieduel van Barcelona gewonnen: drie remises en negen nederlagen in twaalf LaLiga-duels, met een doelsaldo van 8 goals voor en 28 goals tegen.

O Lionel Messi had een aandeel in 26 van de laatste 33 doelpunten van Barcelona tegen Valencia in competitieverband: 6 assists en 20 treffers.

O De teller van Santi Mina staat dit seizoen op vijf competitiegoals, na twaalf optredens. In zijn voorgaande 29 LaLiga-duels kwam hij niet verder dan 6 treffers. Mina is de enige speler van Valencia die meer dan één keer tegen Barcelona in competitieverband heeft gescoord: tweemaal.