Cocu dwingt respect af: ‘Het is anders dan men in Nederland gewend is’

PSV gaat zondag op bezoek bij Excelsior, de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. De coach van de Kralingers heeft zijn collega Phillip Cocu hoog zitten en prijst de ‘on-Nederlandse’ speelstijl van de koploper van de Eredivisie. Desondanks hoopt Van der Gaag de drie punten in huis te houden.

Cocu is bij PSV afgestapt van de Nederlandse speelstijl en hoeft niet per se de bal te hebben, zo bleek afgelopen zondag tegen PEC Zwolle. Op bezoek bij de ploeg van trainer John van ’t Schip liet de koploper het initiatief aan de Zwollenaren. “Het is anders dan men in Nederland gewend is. Zo moet je er denk ik naar kijken. Daar is niks mis mee, maar het is alleen niet typisch Nederlands. Het is heel effectief, daar hebben ze ook de spelers voor", zegt Van der Gaag tegenover Omroep Brabant.

Van der Gaag gaat PSV de punten niet cadeau doen. "We spelen om mee te doen en eventueel voor een verrassing te zorgen. Het is een mooie uitdaging, zo moeten we het denk ik betitelen", aldus de Excelsior-trainer. "PSV is na een moeizame start, met dat hele Europese verhaal, natuurlijk prima bezig. Dan kunnen we wel zeggen dat het geluk is, maar geluk dwing je af. Het is de ploeg die met afstand bovenaan staat."