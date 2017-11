‘Het zou geweldig zijn als ik net als Giggs tot mijn veertigste voetbal’

Juan Mata heeft het naar zijn zin bij Manchester United. De 29-jarige middenvelder, die in januari 2014 overkwam van Chelsea, heeft in bijna vier jaar tijd reeds 159 optredens voor the Red Devils achter de rug en in die tijd zowel de FA Cup, de League Cup als de Europa League gewonnen. De Spanjaard geeft aan dat hij nog vele jaren actief wil zijn op Old Trafford.

"Waarom niet? Ik ben 29 jaar en hopelijk kan ik nog enkele jaren voetballen. Het zou geweldig zijn als ik net als Ryan Giggs tot mijn veertigste voetbal. Maar dat is nog ver weg, elf jaar...", aldus Mata in gesprek met ESPN. De 41-voudig international geeft aan dat hij gelukkig is bij United: "De club is gigantisch en de aanhang was altijd al gigantisch."

"Ik voel me al sinds het begin thuis in de stad. Nu breekt alweer mijn vierde jaar in Manchester aan. Je weet nooit wat er in het voetbal en in het leven kan gebeuren. Maar nu voel ik me gelukkig hier en ik heb er geen problemen mee om hier nog een tijdje te zitten", vervolgt de ex-speler van onder meer Valencia, die niet uitsluit dat hij in de toekomst aan de slag gaat als trainer.

"Als je me een paar jaar geleden had gevraagd of ik manager wilde worden, dan had ik 'nee' gezegd. Ik denk dat iedere voetballer na twintig jaar profvoetbal als eerst denkt aan relaxen. Eerst een jaar of twee andere dingen doen in het leven. Maar op het moment, met alles meegenomen, zou ik niet bij voorbaat een rol als manager weigeren. Ik weet het gewoon nog niet."