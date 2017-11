Paris Saint-Germain staat zondagavond voor lastigste uitduel van seizoen

AS Monaco, de nummer twee van de Ligue 1 met 29 punten, verloor dit seizoen niet één thuisduel in de Ligue 1: vijf zeges, een remise. Koploper Paris Saint-Germain, 35 punten, won deze voetbaljaargang liefst elf van de dertien competitiewedstrijden. De misstappen vonden in uitduels plaats, bij Montpellier (0-0) en Olympique Marseille (2-2). Opta blikt vooruit op het duel in het Stade Louis II, zondagavond vanaf 21.00 uur.

O AS Monaco heeft slechts één van de laatste vijftien Ligue 1-duels met Paris Saint-Germain verloren: vijf zeges, negen remises.

O AS Monaco heeft slechts 2 van de laatste 33 Ligue 1-duels (4 remises, 27 zeges) verloren: tegen OGC Nice (4-0, 9 september) en tegen Olympique Lyon (3-2, 13 oktober).

O Paris Saint-Germain stapte in slechts één van de laatste 33 Ligue 1-duels (27 zeges, 5 remises) als verliezer van het veld. Dat was tegen OGC Nice, 3-1 op 30 april 2017.

O AS Monaco heeft in elk van de laatste 42 thuisduels in de Ligue 1 minimaal één goal gemaakt: een moyenne van 2.7 per ontmoeting. Dat is de beste reeks van een Ligue 1-club voor eigen publiek sinds OGC Nice tussen 1975 en 1978: 55 duels.

O AS Monaco scoorde in elk van de laatste acht wedstrijden in de Ligue 1. Alleen Olympique Marseille, zestien competitieduels op rij met minimaal één doelpunt, is op dit moment bezig aan een betere reeks.

O Paris Saint-Germain staat momenteel op 35 punten. Het is pas de derde keer in de clubgeschiedenis, na 1985/86 en 2015/16, dat de Parijzenaars zo veel punten hebben na dertien speeldagen, uitgaande van drie punten voor een overwinning.

O Paris Saint-Germain maakte tot dusver 43 doelpunten. Dat is het hoogste aantal van de Parijzenaars na dertien speeldagen en het op één na hoogste aantal van een Ligue 1-club na zo veel duels, na Saint-Étienne in 1969/70 (44). Geen enkele club uit de vijf beste competities van Europa kwam in competitieverband vaker tot scoren.

O Paris Saint-Germain en Caen zijn dit seizoen de enige clubs die nog geen enkel punt hebben laten liggen in wedstrijden waarin men op voorsprong kwam.

O Fabinho nam twee van de laatste vier doelpunten van AS Monaco in competitieduels met Paris Saint-Germain voor zijn rekening.

O Edinson Cavani is de eerste speler met vijftien treffers na dertien speeldagen in de Ligue 1 sinds Salif Keita voor Saint-Étienne in 1971/72 (ook vijftien).