‘Mede dankzij hem heb ik hier bij Feyenoord nieuwe stappen gezet’

Ridgeciano Haps voetbalt sinds afgelopen zomer bij Feyenoord en de linksback heeft zeker geen spijt van zijn overstap van AZ naar De Kuip. De 24-jarige verdediger zegt in het Feyenoord Magazine dat hij bij de Rotterdammers, in tegenstelling tot bij AZ, meer functioneert als echte verdediger en dat Giovanni van Bronckhorst hem zodoende goede hulp kan bieden.

"Ik vond hem als voetballer tactisch heel slim. In dat opzicht kan ik veel van hem leren. Ik heb vooral in de eerste trainingsweek van dit seizoen veel met hem gesproken. Mede dankzij hem heb ik hier bij Feyenoord weer nieuwe stappen gezet", aldus Haps, die zegt nog veel stappen te kunnen maken in zijn ontwikkeling, op elk denkbare vlak: "Verdedigend, aanvallend, fysiek: er is nog genoeg werk aan de winkel."

"Dat geldt natuurlijk ook voor onze prestaties bij Feyenoord. De eerste maanden hebben we alleen qua resultaten niet in een goede flow gezeten." Haps heeft echter alle vertrouwen dat Feyenoord de komende tijd betere resultaten gaat boeken. De verdediger wijst op het feit dat de spelersgroep aanvoelt als familie. "Iedereen kan met elkaar opschieten. Als we wat met elkaar gaan drinken, is bijna iedereen erbij."