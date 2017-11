‘Of er afspraken zijn dat ik niet mag spelen tegen PSV? Haha, zeker niet’

Jordy de Wijs mist zondag vrijwel zeker de wedstrijd tegen PSV, zo meldt zijn club Excelsior donderdag via de officiële kanalen. De van de Eindhovenaren gehuurde verdediger heeft last van zijn knie. Een MRI moet de ernst van zijn blessure nog uitwijzen, maar door het duel van zondag kan vrijwel zeker een streep.

"Ik had enorm graag willen spelen", aldus De Wijs op de website van de Kralingers. "Ik heb nog niet eerder tegen PSV gespeeld, dus zondag zou de eerste keer zijn. Of er afspraken zijn dat ik niet mag spelen tegen PSV? Haha, nee dat is zeker niet afgesproken. Ik moet nu gewoon de MRI afwachten en hopen dat het meevalt."

Mitchell van der Gaag baalt van de situatie van De Wijs: "Hij is echt geblesseerd. Dat is een domper voor hem en voor de ploeg." Ook Luigi Bruins ontbrak donderdag op de training van Excelsior, aangezien hij last heeft van een bovenbeenblessure. Hicham Faik lag ziek op bed en Alessandro Damen, Shane O'Neill, Desevio Payne en Lorenzo Burnet zijn sowieso niet inzetbaar tegen PSV.

De 22-jarige De Wijs, die tegenover het Eindhovens Dagblad zei te hopen dat hij volgend jaar 'een echte kans' krijgt om een basisplek bij PSV te pakken, geeft aan dat hij hoopt dat zijn teamgenoten het de Eindhovenaren lastig gaan maken: "Ik gun PSV alles, maar zondag hoop ik dat wij winnen. Ik denk dat het 1-0 voor ons wordt."