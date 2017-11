‘Gio’ gelinkt aan Arsenal: ‘Dacht eerder dat Bergkamp trainer zou worden’

Arsène Wenger zou graag zien dat hij bij Arsenal wordt opgevolgd door Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, berichtte de Daily Star donderdagochtend. Martin Keown, voormalig ploeggenoot van de coach van de Rotterdammers, gaat in op het opvallende gerucht en had als voetballer niet het idee dat Van Bronckhorst in het trainersvak zou belanden.

Als linksback kwam Van Bronckhorst twee seizoenen uit voor Arsenal en in die periode pakte hij de Premier League-titel en de FA Cup. “Toen hij nog speler was, had ik niet het idee dat hij uiteindelijk trainer zou worden. Van de Nederlanders die toen bij ons speelden, dacht ik dat Dennis Bergkamp eerder trainer zou worden dan hij”, aldus Keown. “Van Bronckhorst is een vastberaden persoon. Ik heb zijn Feyenoord dinsdag zien spelen tegen Manchester City en het was een grote verbetering ten opzichte van het duel in september, dat ze met 0-4 verloren.”

Keown ziet dat Van Bronckhorst het dit seizoen moeilijk heeft met Feyenoord. “Ze staan zevende in de Eredivisie en hebben slecht een van de laatste negen wedstrijden in alle competities gewonnen. Wat Arsenal betreft zullen we het moeten afwachten, dat is nog ver weg.” Wenger wijst zijn vervanger niet zelf aan, maar zijn stem weegt voor de beleidsbepalers zwaar.