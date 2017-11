‘Ik was wel geschokt toen ik mijn data zag, een eye-opener’

Albert Gudmundsson maakte afgelopen seizoen indruk bij Jong PSV, maar de twintigjarige middenvelder annex buitenspeler weet dat hij nog aardig wat geduld moet hebben om zich te tonen bij de ploeg van Phillip Cocu. De jongeling, die sinds deze week tot medio 2019 vastligt in Eindhoven, denkt onder andere dat hij meer moet opereren als teamspeler.

"Vorig seizoen scoorde ik achttien keer voor Jong PSV, toch werden voor dit seizoen drie andere talenten wel aan de selectie toegevoegd en ik niet. Zulke momenten zijn zwaar", zegt Gudmundsson, die stelt dat er meer van een speler wordt gevraagd dan alleen doelpunten, in gesprek met Voetbal International. De jongeling ziet veel verbeterpunten.

"Wat er beter moet? Vooral het omschakelen, het meeverdedigen kan beter. Alles kan bij mij wel wat stabieler", vervolgt de IJslander. "Tegenwoordig wordt alles gemeten en die datagegevens kunnen behoorlijk confronterend zijn. Ik was wel een beetje geschokt toen ik mijn data en die van de spelers van het eerste zag." Vooral op conditioneel niveau waren de gegevens een 'eye-opener' voor Gudmundsson.

Toch heeft het talent het gevoel dat hij dicht tegen het eerste elftal aan zit en hij weet dat hem genoeg wordt aangereikt: "Heel veel trainers van PSV hebben in de internationale top gespeeld. Er was een moment dat ze in mijn schoenen stonden, ze weten dus heel goed waar ze over praten. Misschien is het wel goed dat je niks cadeau krijgt, dat motiveert je nog meer van jezelf te vragen."