Geplaagde Bosz móét afrekenen met nota bene beste Schalke 04 in jaren

Das Revierderby is waarschijnlijk doorslaggevend voor de toekomst van Peter Bosz als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. Die Borussen wachten al sinds 30 september, 1-2 bij FC Augsburg, op een zege in de Bundesliga: één punt uit vijf duels. Schalke 04 pakte sinds 23 september liefst veertien punten uit zes wedstrijden. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Signal Iduna Park, zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur.

O Borussia Dortmund heeft tot dusver 32 overwinningen in Bundesliga-derby's geboekt: 28 remises, 30 nederlagen. Die Borussen bleven in de laatste vijf ontmoetingen ongeslagen (twee zeges, drie remises), al eindigden de laatste twee duels van afgelopen seizoen onbeslist: 0-0 in Dortmund, 1-1 in Gelsenkirchen.

O Borussia Dortmund stond na de zevende speeldag liefst negen punten los van Schalke 04. Die Köningsblauen hebben nu echter drie punten meer dan de aartsrivaal.

O Borussia Dortmund hield aan de laatste vijf competitieduels slechts een schamel punt over. Dit is de langste zegeloze reeks van de club in de Bundesliga sinds 2014/15.

O Borussia Dortmund kreeg in elk van de laatste vijf Bundesliga-duels minimaal twee tegendoelpunten. Het is voor de eerste keer sinds 1991 dat die Borussen in vijf competitieduels op rij liefst veertien keer worden gepasseerd.

O Borussia Dortmund heeft voor het eerst sinds oktober 2014 twee thuisduels op rij in de Bundesliga verloren: 2-3 tegen RB Leipzig en 1-3 tegen Bayern München. Van de 41 voorgaande competitieduels voor eigen publiek ging er niet één verloren: 34 zeges, 7 remises.

O Gonzalo Castro kan zaterdag zijn 350e Bundesliga-duel spelen. Alleen drie nog actieve voetballers stonden in meer competitieduels binnen de lijnen: Claudio Pizarro, Stefan Kießling en Roman Weidenfeller.

O Schalke 04 heeft veertien punten uit de laatste zes Bundesliga-duels verzameld: vier zeges, twee remises. Alleen Bayern München pakte meer punten in dezelfde periode: zestien.

O Schalke 04 heeft twee opeenvolgende uitduels in de Bundesliga gewonnen zónder ook maar een tegendoelpunt: 0-2 bij Hertha BSC en 0-1 bij SC Freiburg. Dat is de beste reeks van die Köningsblauen sinds oktober 2009: drie uitduels zonder tegentreffer.

O Schalke 04 maakte dit seizoen in de Bundesliga tien treffers uit standaardsituaties, meer dan wie dan ook. Ook qua benutte strafschoppen, vijf stuks, staat de club uit Gelsenkirchen op de eerste plaats. Niemand kreeg minder goals uit standaardsituaties tegen dan die Köningsblauen.

O Schalke 04 staat op de tweede plaats in de Bundesliga, zes punten achter Bayern München. Dat is de beste prestatie in vijf jaar tijd: na de twaalfde speeldag van 2012/13 was men ook op een tweede stek terug te vinden.